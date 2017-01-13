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13 января 2017 г.

Наблюдательный совет ВТБ принял решение о присоединении банка ВТБ24

2 ноября 2016 года Наблюдательный совет ВТБ принял решение о присоединении банка ВТБ24 к ВТБ.

Интеграция ВТБ24 будет осуществляться в соответствии со стратегией группы ВТБ, которая предусматривает переход российских банков группы на единую платформу.

Присоединение ВТБ24 позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и ИТ-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы ВТБ.

В рамках интеграции будет построена качественно новая система взаимодействия глобальных бизнес-линий группы – Корпоративно-инвестиционного бизнеса, Среднего бизнеса и Розничного бизнеса – в структуре единого банка, что даст возможность реализовать совместные стратегические задачи бизнес-линий и увеличить финансовые показатели группы в целом.

Присоединение ВТБ24 к ВТБ планируется завершить до конца 2017 года.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170113/nablyudatelnyy_sovet_vtb_prinyal_reshenie_o_prisoedinenii_banka__99541.html
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