На Ставрополье появится закон об общественном контроле

Закон для активистов / «Ставропольская правда» от 13 января 2017 г.

Проблемы сохранения природных богатств становятся все более актуальными. Далеко не случайно наступивший год объявлен Годом экологии.

Охрана окружающей среды – та сфера, где без эффективного общественного контроля не обойтись. Это они, общественники, вытаскивают на свет божий острые темы, о которых избегают говорить представители бизнеса и чиновники. Но отстоять свои позиции бывает непросто. Чтобы защитить активистов, уже принят Федеральный закон «Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля», являющийся рамочным для создания аналогичных законов регионального уровня. На Ставрополье такой законопроект готовится, и каким он будет, во многом зависит не только от депутатов, но и от людей с гражданской позицией.

Некоторые поправки в документ уже предложены региональным отделением общероссийской организации «Общественный экологический контроль». Его председатель Владимир Емельянов прокомментировал их содержание: «В частности, в проекте нормативного акта есть пункт о действующих общественных советах при министерствах и ведомствах, которым дано право при необходимости создавать группы контроля, так сказать, узкой направленности. Если, допустим, нависла опасность над каким-то заповедником, кто-то пытается отхватить кусок зеленых насаждений под жилищную застройку... Пока предусматривается, что «группы быстрого реагирования» могут формироваться только из членов общественного совета. Это не вполне оправданно. Состав общественного совета достаточно постоянен, и, грубо говоря, у министра с этими людьми при необходимости есть шанс договориться. Не исключена коррупционная составляющая».

В группу общественного контроля, по мнению активистов, должны входить не только члены данного совета, но и эксперты, хорошо разбирающиеся в проблематике, представители различных гражданских объединений, СМИ. Это гарантия большей объективности и более точной «направленности удара», возможность поднять общественное мнение.

http://www.stapravda.ru/20170113/na_stavropole_poyavitsya_zakon_ob_obschestvennom_kontrole_99537.html