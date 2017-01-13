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13 января 2017 г.
Правительство края поддержит некоммерческие организации / «Ставропольская правда» от 13 января 2017 г.

На поддержку некоммерческих организаций на Ставрополье выделено 40 млн рублей

В соответствии с Законом Ставропольского края «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае» правительство Ставропольского края проводит конкурс социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2017 году субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию социальных проектов.

Этот конкурс ежегодный. По инициативе губернатора Владимира Владимирова, финансирование господдержки общественных организаций существенно увеличено, и в 2017 году составит 40 миллионов рублей.

В Ставропольском крае чуть более трех тысяч некоммерческих организаций: религиозные, образовательные, спортивные, казачьи, профсоюзные, ветеранские, благотворительные и другие. Наиболее активную деятельность, по данным мониторинга, проведенного аппаратом правительства Ставропольского края, ведут более 100 общественных объединений.

– Развитие конструктивного диалога власти и гражданского общества – одна из главных задач правительства региона, – отмечает зампред краевого правительства Ольга Прудникова. – Мы поддерживаем взаимоотношения с широким спектром общественных организаций. Сейчас на первый план выходит работа по передаче государственных услуг в социальной сфере некоммерческим организациям, и для этого важно вести деятельность по формированию мощной ресурсной базы самих НКО, которые станут поставщиками социальных услуг.

Конкурс социальных проектов является открытым. Его участниками могут быть социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и осуществляющие свою деятельность на территории Ставропольского края.

Заявки принимаются в правительстве Ставропольского края до 03 февраля 2017 года.

Более подробную информацию можно получить на информационном интернет-портале органов власти Ставропольского края http://www.stavregion.ru в разделе «Поддержка НКО» или по телефонам «горячей линии»: 8 (8652) 30-62-29, 30-63-32.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170113/na_podderzhku_nekommercheskikh_organizatsiy_na_stavropole_vydele_99525.html
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