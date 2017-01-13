2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
13 января 2017 г.

На почве ревности ставропольчанин убил мать своего ребенка

Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего ставропольчанина, обвиняемого в убийстве. В комнате одного из общежитий Ставрополя он приревновал женщину, с которой у них есть совместный ребенок, ударил ее, предположительно, канцелярским ножом, а потом задушил. Сейчас мужчина заключен под стражу. Максимальное наказание, которое ему грозит – 15 лет лишения свободы, разъяснили в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170113/na_pochve_revnosti_stavropolchanin_ubil_mat_svoego_rebenka_99556.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Происшествия
В Пятигорске водитель маршрутного такси спровоцировал ДТП
На почве ревности ставропольчанин убил мать своего ребенка
Фары за 100 тысяч рублей украл с автостоянки житель Ставрополя
Месячная девочка задохнулась во время сна в Ставропольском крае
Пенсионерка на Ставрополье «заминировала» дом и автомобиль
Ставрополь
Главный судебный пристав Ставрополья проведет встречу с гражданами и ответит на вопросы
В Ставрополе задержаны вымогатели, выдававшие себя за полицейских
В Ставрополе участкового обвиняют в мошенничестве
4-летний ребенок попал под колёса маршрутки в Ставрополе
5 лет колонии грозит ставропольцу за кражу кабеля из жилого дома Минобороны

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!