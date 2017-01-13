На почве ревности ставропольчанин убил мать своего ребенка

Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего ставропольчанина, обвиняемого в убийстве. В комнате одного из общежитий Ставрополя он приревновал женщину, с которой у них есть совместный ребенок, ударил ее, предположительно, канцелярским ножом, а потом задушил. Сейчас мужчина заключен под стражу. Максимальное наказание, которое ему грозит – 15 лет лишения свободы, разъяснили в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.

http://www.stapravda.ru/20170113/na_pochve_revnosti_stavropolchanin_ubil_mat_svoego_rebenka_99556.html