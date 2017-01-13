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13 января 2017 г.

Месячная девочка задохнулась во время сна в Ставропольском крае

Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы станицы Курской Курского района, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности. Утром 1 января в одном из домовладений станицы Курской женщина, которая была пьяна, легла на диван вместе со своей дочерью, родившейся 28 октября, и уснула. Во сне она ослабила руку, которой держала ребенка, девочка скатилась, уткнулась лицом в диван, и задохнулась, рассказали в краевом управлении СКР.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170113/mesyachnaya_devochka_zadokhnulas_vo_vremya_sna_v_stavropolskom_k_99553.html
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