Месячная девочка задохнулась во время сна в Ставропольском крае

Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы станицы Курской Курского района, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности. Утром 1 января в одном из домовладений станицы Курской женщина, которая была пьяна, легла на диван вместе со своей дочерью, родившейся 28 октября, и уснула. Во сне она ослабила руку, которой держала ребенка, девочка скатилась, уткнулась лицом в диван, и задохнулась, рассказали в краевом управлении СКР.

http://www.stapravda.ru/20170113/mesyachnaya_devochka_zadokhnulas_vo_vremya_sna_v_stavropolskom_k_99553.html