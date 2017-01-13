Марина Корнеева: нужна журналистика с любовью к читателям

Накануне любого профессионального праздника принято «итожить то, что прожито», думать о будущем, мечтать о несбыточном. Накануне Дня российской печати мы делаем это вместе с бывшим редактором «Ставропольской правды», доцентом СКФУ Мариной Корнеевой.

Фото: из архива газеты «СП»

– Марина Дмитриевна, о чем вы думаете в канун профессионального праздника?

– Я думаю все о том же, о журналистике. Мне кажется, если говорить об этом профессиональном празднике относительно Ставропольского края, то, очевидно, что у нас в последние годы очень активно осваивается информационное поле. Вместе с привычными телевидением (лидером, несомненно, является ГТРК «Ставрополье», но заметно уже и наше, краевое, «Свое телевидение») и радио все шире о себе как об информационном партнере заявляет Интернет.

Кроме того, Ставропольский край не беден общественно-политическими изданиями. И это хорошо. Общественно-политических газет у нас достаточно много, и они все разные. Основная газета края, конечно же, «Ставропольская правда». Но есть еще и «Ставропольские губернские ведомости», и «Открытая», есть группа изданий на Кавминводах, есть районные газеты. И вся эта общественно-политическая пресса в последние годы держится, несмотря на все сложности бытия.

– Не буду спорить с вами о насыщенности или ненасыщенности края прессой, но, мне кажется, огромным достижением и властей, и журналистского сообщества (которое прилагало к этому немалые усилия) является то, что на Ставрополье удалось сохранить районные газеты, кстати сказать, на фундаменте, вами заложенном в то время, когда вы возглавляли краевой комитет по печати.

– Ну фундамент не я одна закладывала. И не одна я этим занималась. Но на самом деле это достижение. И, заметьте, районные газеты сохраняют тираж. Да, где-то он уменьшается, но есть и такие районы, где газеты не отступают со своих позиций. Если посмотреть на положение в других регионах России, то в некоторых из них районки вообще поумирали. А у нас сохранилась традиционная пресса.

– И это, вне всякого сомнения, хорошо. Я, например, глубоко убеждена, что именно региональные СМИ цементируют страну. Если закрывается федеральная газета, на ее месте рано или поздно создается новая. На месте закрывшихся региональных СМИ остается информационная дыра… И, хотим мы этого или не хотим, мы с вами все равно должны обратиться к вопросу: умрут ли печатные СМИ?

– Мне кажется, они не умрут. Давайте посмотрим на рынок развитых стран Европы. А там что, печатные СМИ умерли? Киоски по-прежнему заполнены газетами. Их покупают и читают. Тот период, который мы переживаем сейчас, они пережили давно. В Японии выходят три ведущие «бумажные» газеты – Yomiuri Shimbun, Asahi Shimbun и Nikkei.

– Я знаю, и, к слову, газета Yomiuri Shimbun считается самой крупной не только в Японии, но и во всем мире. Ежедневный тираж Nikkei составляет не менее трех миллионов экземпляров. Общий тираж Yomiuri, Asahi – 10 миллионов экземпляров каждый день. Самодостаточные газеты.

– Тем не менее они решили объединиться?

– ?

– В рамках новой коалиции эти три газеты создадут общий сайт, на котором их журналисты будут размещать свои материалы, репортажи и фотографии. Однако сайт будет построен с таким расчетом, чтобы привлекать как можно больше подписчиков для печатных версий, особенно среди молодых людей. Вот такой оригинальный выход нашла японская газетная индустрия, которая в последнее время тоже переживает кризис.

– Марина Дмитриевна, я убеждена, что газеты в печатном, привычном варианте все-таки выживут. И не только потому, что читающее старшее поколение еще будет жить долго, и не потому, что сегодняшние молодые рано или поздно вновь научатся читать печатные буквы. Думаю, печатные СМИ настолько в традициях, не побоюсь этого слова, человечества, что не умрут никогда. И еще, есть такое не сильно распространенное, но стойкое мнение: те, кто читает газеты, управляют теми, кто смотрит телевидение.

– Смелое утверждение!

– Но это не только моя точка зрения…

– А если серьезно, то сейчас такой период, когда мы завоевываем интернет-пространство, а оно завоевывает нас. И с этим не поспоришь. Мне кажется, что сейчас главное – не потеряться в этой новой реальности ни интернет-СМИ, ни бумажным. Да и журналистам тоже не потеряться.

– А как мы будем делить читателей печатных СМИ и интернетовских сайтов. ТВ и радио я не беру, здесь мы все вроде как разделили: кто-то смотрит ТВ и читает газеты, кто-то – только ТВ. Сайты сейчас развиваются более стремительно. Какой читатель пойдет туда, а какой останется с печатными газетами?

– Конечно, определенная часть читателей традиционных СМИ уходит на сайты, ведь сейчас Интернет в каждом доме. И, естественно, сайты однозначно привлекают внимание молодого поколения. Но с другой стороны – по-прежнему есть аудитория читателей, которые сохраняют верность печатным изданиям.

Есть такое исследование газеты «Московский комсомолец». По его результатам вышло, что только три процента аудитории пересекаются, то есть и сайты смотрят, и газеты читают.

– Думаю, что не все так однозначно, уверена, что таких «пересекающихся» читателей гораздо больше. Разве незаметно, что информация в Интернете и в печатной газете – это «две большие разницы». Интернет может позволить себе неточность, а потом исправить ее, здесь чаще всего отвечает за нее человек-гражданин, даже если сайт зарегистрирован как СМИ. Газета же, если это настоящая газета, воспринимается читателями как публикующая проверенную информацию, за которую отвечает журналист, скажем так, нанятый обществом.

– Есть и еще одно принципиальное, как мне кажется, отличие. Информацией мы все сыты, найти ее не представляет никакого труда. А вот статей, анализирующих эту информацию и проблемы, явно не хватает. А они могут быть опубликованы в большинстве своем только в печатных СМИ. Интернетные публикации не способствуют «размышлизмам».

– Это точно. А именно «размышлизмы», анализ нужны сейчас обществу. Аналитики так просто не хватает. И еще. Газета в конечном итоге – это не бумага с информацией, а ее чары – другое ощущение, другой флер. Читатели покупают не газету-бумагу, а произведения авторов, которым они верят. У нас на Ставрополье таких авторов мало осталось, что грустно констатировать. Еще раз повторюсь, покупают и читают газету не саму по себе, а газету, содержащую уникальный контент уникальных авторов.

Например, я смотрю и сайт «Ставропольской правды», и не только его, но и печатную газету люблю в руках подержать. Кстати сказать, новогодний номер «Ставропольской правды» я даже сохранила. Я прочла его на сайте, но бумажная газета – это другой формат. Меня, конечно, возмутило уменьшение фирменного заголовка газеты. Понимаю, что вы вынуждены были это сделать, чтобы поместилась вся ваша реклама. Без нее, к сожалению, никуда не денешься, иначе не окупится производство номера.

– А почему вы все-таки сохранили именно этот номер?

– Я увидела в нем новую старую ставропольскую журналистику, о которой, откровенно говоря, читатели многих изданий стали забывать. Это раскрепощенная журналистика, это раскованная журналистика. Это, наконец, журналистика с любовью к читателю. Я увидела номер, основанный на диалоге, на разговоре с читателем. Вы говорили о чем-то личном, о каком-то своем опыте, о своих приятных, изящных, разных историях, которые оказались близки нам. Это просто интересно читать. Читателю нужен диалог. У вас он состоялся в этом предновогоднем номере: вы с удовольствием обратились к нам, читателям. Это и есть настоящая журналистика. В год своего юбилея «Ставропольская правда» вошла таким многообещающим стартом, что остается только ждать продолжения.

– Марина Дмитриевна, вы много лет редактировали нашу общую газету. Каким вам видится год ее столетия?

– Мы вместе с вами работали в «Ставропольской правде» в 90-е годы прошлого века. Время перемен, время сложное, трудное и в финансовом, и во многих других отношениях. Но это было и благословенное время, когда фраза, впервые обнародованная у нас журналистом Василием Красулей «Мы родились, чтобы быть свободными», владела нами. Мы предоставляли слово на страницах газеты всем политическим силам. Мы предоставляли его простым людям. И это был постоянный диалог. И наши читатели говорили друг с другом. Мы получали тогда огромную почту, сейчас вы, наверное, получаете ее на е-маil. А тогда нам приносили толстую стопку писем каждый день.

– Если я не ошибаюсь, приходило более 10 тысяч писем в год…

– А свой рабочий день как редактор я начинала именно с чтения почты. Пришла, закрылась в кабинете и, пока не прочитаю, не проводила планерку. Почти в каждом письме была тема из жизни. Таких тем сейчас не хватает на страницах многих газет.

– Согласна. Но вина в том не только журналистов, и даже не столько журналистов. Заряд честности, правдивости и объективности, которую несла ставропольская журналистика жителям края, во многом утрачен. Можно ли его возродить?

– Думаю, можно. И для этого есть и толчок, и повод. Это предстоящее 100-летие «Ставропольской правды». Я абсолютно уверена, что на эту дату должны обратить внимание и власть, и журналистское сообщество, и наши коллеги из электронных и печатных СМИ. Ведь «Ставропольская правда» – единственное издание в крае такого формата. В ней история края: тяжелая, сложная, радостная, какая хотите. Но это сама история. И это сама правда. Так что юбилей не только знаменательное событие для коллектива газеты, журналистского сообщества Ставрополья, но и для всех жителей края. Я вам и всем журналистам края желаю успехов и достижений! После новогоднего номера «Ставрополки» я сказала: «Браво!». И хочу не раз и не два, получив свежий номер «Ставропольской правды», сказать еще: «Браво, коллеги, браво!». И я уверена, что вы этого добьетесь, у вас другого выхода нет.

http://www.stapravda.ru/20170113/marina_korneeva_nuzhna_zhurnalistika_s_lyubovyu_k_chitatelyam_99528.html