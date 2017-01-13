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13 января 2017 г.

Губернатор Владимиров ответил на вопросы представителей СМИ Ставрополья

Ежегодная пресс-конференция губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

13 января в День российской печати состоялась ежегодная пресс-конференция губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. В ней приняли участие около 130 представителей федеральных, краевых и районных средств массовой информации.

Подводя итоги 2016 года, глава региона одним из главных достижений Ставрополья назвал устойчивый естественный прирост населения – за счет этого фактора в минувшем году жителей Ставрополья стало больше на 3,9 тысячи человек.

Кроме того, Владимир Владимиров отметил достигнутые успехи в аграрной отрасли, в частности, рекордный урожай зерновых, и развитии промышленности. Глава края напомнил, что для дальнейшего роста региональных индустриальных парков региону удалось добиться возможности компенсировать часть затрат на создание их инфраструктуры. Так, на компенсации по развитию регпарка в Буденновске из федерального бюджета краю уже перечислено 280 миллионов рублей.

Отдельной темой разговора стали перспективы развития курортного региона Кавказских Минеральных Вод.

Одним из ярких позитивных событий минувшего года Владимир Владимиров назвал открытие рассчитанного на 400 мест современного санатория в Ессентуках. Его стоимость более 1,5 миллиарда рублей. Сегодня здравница заполнена на 100%.

Всего же, в том числе благодаря активному участию спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, на развитие Кисловодска и всего курортного региона в 2017 году из федерального бюджета будет выделено свыше 900 миллионов рублей, а в перспективе до 2025 года – около 78 миллиардов рублей. В числе первоочередных задач наступившего года – реконструкция Кисловодского цирка, курортного парка и бульвара, а также строительство объездной дороги.

На пресс-конференции также были подняты темы Закона о КМВ, работы над вопросами экологии на территории Ставрополья, поддержки местных инициатив и бизнеса, формирования тарифов на энергоресурсы и другие.

Пресс-конференция продолжалась около двух часов. Владимир Владимиров ответил на несколько десятков вопросов журналистов.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялось награждение представителей журналистского сообщества краевыми наградами. Глава Ставрополья поздравил всех сотрудников СМИ с профессиональным праздником, пожелав им новых творческих успехов. В награждении также принял участие спикер краевой Думы Геннадий Ягубов.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170113/gubernator_vladimirov_otvetil_na_voprosy_predstaviteley_smi_stav_99559.html
Фотография к статье Губернатор Владимиров ответил на вопросы представителей СМИ Ставрополья
Ежегодная пресс-конференция губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
Ежегодная пресс-конференция губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
Фото пресс-службы губернатопра СК
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