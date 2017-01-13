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13 января 2017 г.

Главный судебный пристав Ставрополья проведет встречу с гражданами и ответит на вопросы

Руководитель краевого Управления судебных приставов Николай Коновалов проведет встречу с гражданами в приемной Президента Российской Федерации в СК, которая расположена в Ставрополе на ул. Маршала Жукова 42/ Мира 311, сообщает пресс-служба ведомства. Жители Ставрополья смогут обратиться к главному судебному приставу Ставрополья 28 февраля с 10.00 до 13.00 и задать ему вопросы, касающиеся деятельности службы, а также конкретных исполнительных производств. Предварительно записаться можно по телефонам:8 (8652) 24 55 42, 94 02 85 в УФССП России по СК.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20170113/glavnyy_sudebnyy_pristav_stavropolya_provedet_vstrechu_s_grazhda_99546.html
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