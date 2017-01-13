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13 января 2017 г.

Фары за 100 тысяч рублей украл с автостоянки житель Ставрополя

Сотрудники полиции в Ставрополе задержали горожанина, подозреваемого в краже. Ночью на неохраняемой стоянке он похитил фары от припаркованного автомобиля и скрылся. Сумма  ущерба – 100 тысяч рублей.  Когда вора задержали и доставили в полицию, он сознался. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу, рассказали в пресс-службе ГУ  МВД России по краю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170113/fary_za_100_tysyach_rubley_ukral_s_avtostoyanki_zhitel_stavropol_99558.html
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