Фары за 100 тысяч рублей украл с автостоянки житель Ставрополя

Сотрудники полиции в Ставрополе задержали горожанина, подозреваемого в краже. Ночью на неохраняемой стоянке он похитил фары от припаркованного автомобиля и скрылся. Сумма ущерба – 100 тысяч рублей. Когда вора задержали и доставили в полицию, он сознался. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

http://www.stapravda.ru/20170113/fary_za_100_tysyach_rubley_ukral_s_avtostoyanki_zhitel_stavropol_99558.html