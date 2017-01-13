Электронная библиотека «Память Ставрополья» пополнилась

Электронная память / «Ставропольская правда» от 13 января 2017 г.

Новыми цифровыми документами пополнилась электронная библиотека «Память Ставрополья», которая содержит полнотекстовые копии ценных и редких краеведческих изданий из фонда краевой универсальной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

В «Памяти Ставрополья» теперь представлены «Краткий обзор горских племен на Кавказе» (1858 г.), «Программа для собирания народных юридических обычаев» (1864 г.), «Кавказский календарь на 1886 год», «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» (1901 г.), «Лермонтов и фольклор Кавказа» (1941 г.), произведения А.П. Чехова, М.А. Шолохова, вышедшие на территории края в годы Великой Отечественной войны, и другие издания. Теперь их можно почитать на сайте Лермонтовки.

http://www.stapravda.ru/20170113/elektronnaya_biblioteka_pamyat_stavropolya_popolnilas_99533.html