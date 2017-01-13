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13 января 2017 г.

Депутаты краевой Думы поздравили ставропольских журналистов с Днём российской печати

Депутаты краевой Думы поздравили ставропольских журналистов с Днём российской печати

Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов и заместитель председателя комитета краевого парламента по социальной и молодёжной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Артур Насонов приняли участие в торжественной церемонии награждения журналистов, приуроченной ко Дню российской печати. Мероприятие собрало представителей более 50 средств массовой информации.

Приветствуя собравшихся, спикер краевого парламента отметил, что именно с экранов телевизоров, со страниц газет и журналов, а также из радиоэфиров жители нашего края узнают о принятых Думой решениях.

– Спасибо вам за то, что регулярно рассказываете о краевых законах, показываете процесс работы над ними, разъясняете те реальные права или обязанности, те блага или ограничения, которые принимаемые нами решения несут людям, – подчеркнул Геннадий Ягубов.

Председатель Думы Ставропольского края пожелал собравшимся неиссякаемого вдохновения, новых идей, верных читателей, высоких рейтингов и тиражей.

Геннадий Ягубов вручил отличившимся работникам средств массовой информации Почетные грамоты и Благодарственные письма Думы Ставропольского края.

Пресс-служба Думы Ставропольского края
http://www.stapravda.ru/20170113/deputaty_kraevoy_dumy_pozdravili_stavropolskikh_zhurnalistov_s_d_99560.html
Фотография к статье Депутаты краевой Думы поздравили ставропольских журналистов с Днём российской печати
Депутаты краевой Думы поздравили ставропольских журналистов с Днём российской печати
Депутаты краевой Думы поздравили ставропольских журналистов с Днём российской печати
Фото пресс-службы ДСК
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