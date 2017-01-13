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13 января 2017 г.

Алиментщик погасил долг после запрета продажи его автомобиля

После беседы должника с судебными приставами Новоселицкого района нерадивый отец выплатил более 180 тысяч рублей алиментного долга. Свою немаленькую задолженность перед сыном мужчина копил месяцами. Официально он не работал, счетов не имел, а имущество-автомобиль тщательно скрывал. Но и к такому «неуловимому» подобрались работники Службы, вынеся запрет регистрационных действий в отношении его автотранспорта. И когда мужчина решил продать машину, то оформить документы у него не получилось. Побеседовав с приставами, горе-отец понял, что единственный выход – погасить долг. Так вся сумма была перечислена ребенку, сообщает пресс-служба УФССП России по СК.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20170113/alimentschik_pogasil_dolg_posle_zapreta_prodazhi_ego_avtomobilya_99545.html
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