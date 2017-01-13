5 лет колонии грозит ставропольцу за кражу кабеля из жилого дома Минобороны

Как сообщает прокуратура Промышленного района Ставрополя, утверждено обвинительное заключение в отношении ставропольчанина, подозреваемого в краже. Ночью в июне прошлого года он, разбив окно, проник в многоэтажный жилой дом, принадлежащий Министерству обороны РФ, срезал 32 метра электрического кабеля стоимостью 19200 рублей и утащил его. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170113/5_let_kolonii_grozit_stavropoltsu_za_krazhu_kabelya_iz_zhilogo_d_99542.html