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13 января 2017 г.

5 лет колонии грозит ставропольцу за кражу кабеля из жилого дома Минобороны

Как сообщает прокуратура Промышленного района Ставрополя, утверждено обвинительное заключение в отношении ставропольчанина, подозреваемого в краже. Ночью в июне прошлого года он, разбив окно, проник в многоэтажный жилой дом, принадлежащий Министерству обороны РФ, срезал 32 метра электрического кабеля стоимостью 19200 рублей и утащил его. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170113/5_let_kolonii_grozit_stavropoltsu_za_krazhu_kabelya_iz_zhilogo_d_99542.html
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