4-летний ребенок попал под колёса маршрутки в Ставрополе

В Ставрополе под колесами маршрутного такси оказался маленький ребенок, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. ЧП произошло 13 января в 7 часов утра, когда водитель пассажирской «ГАЗели», начиная двигаться от автобусной остановки на проспекте Юности, не убедился в безопасности маневра и сбил ребенка, который выходил из маршрутки в сопровождении отца и соскользнул с подножки, упав под колесо. С переломом таза и ключицы 4-летний мальчик был доставлен в реанимацию.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170113/4letniy_rebenok_popal_pod_kolesa_marshrutki_v_stavropole_99544.html