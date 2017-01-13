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13 января 2017 г.

4-летний ребенок попал под колёса маршрутки в Ставрополе

В Ставрополе под колесами маршрутного такси оказался маленький ребенок, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. ЧП произошло 13 января в 7 часов утра, когда водитель пассажирской «ГАЗели», начиная двигаться от автобусной остановки на проспекте Юности, не убедился в безопасности маневра и сбил ребенка, который выходил из маршрутки в сопровождении отца и соскользнул с подножки, упав под колесо. С переломом таза и ключицы 4-летний мальчик был доставлен в реанимацию.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170113/4letniy_rebenok_popal_pod_kolesa_marshrutki_v_stavropole_99544.html
Фотография к статье 4-летний ребенок попал под колёса маршрутки в Ставрополе
4-летний ребенок оказался в реанимации, попав под колеса маршрутки в Ставрополе
4-летний ребенок оказался в реанимации, попав под колеса маршрутки в Ставрополе
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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