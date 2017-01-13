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13 января 2017 г.
42-й зимний кубок «СП» / «Ставропольская правда» от 13 января 2017 г.

42-й кубок «Ставропольской правды» по футболу: идет прием заявок команд

В краевой федерации футбола идет комплектование групп из команд, подтвердивших свое участие в 42-м открытом розыгрыше зимнего кубка «Ставропольской правды» по футболу, посвященном в этом году 74-й годовщине освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков.

Уже подали заявки девять команд краевого центра – «Электроавтоматика», ДЮСШ по футболу, УОР-2000, УОР-99, «СКГИ-Кожаный мяч», СКФУ, Лига дворового футбола, «Кожаный мяч – 2001» и ФК «Вепрь», а также сельские команды из Архангельского и Ивановского, тищенский «Агросахар», изобильненский «Сахарник» и ФК «Родина» из с. Дмитриевского.

40-й розыгрыш почетного трофея выиграла «Электроавтоматика», а в прошлом году кубок достался ставропольскому «Лидеру». Как всегда, турнир завершится к 23 февраля – Дню защитника Отечества.

В. МОСТОВОЙ
http://www.stapravda.ru/20170113/42y_kubok_stavropolskoy_pravdy_po_futbolu_idet_priem_zayavok_kom_99513.html
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