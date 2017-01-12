Задержанный за хулиганство житель Ставрополя оказался наркокурьером

Во время патрулирования сотрудник полиции Ставрополя за совершение мелкого хулиганства доставил в отдел 19-летнего ранее судимого местного жителя. И уже там выяснилось, что молодой человек является «курьером» – закладчиком наркотических средств. В названной им «точке» было изъято 30 пакетиков с наркотическим веществом весом более 11 граммов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170112/zaderzhannyy_za_khuliganstvo_zhitel_stavropolya_okazalsya_narkok_99501.html