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12 января 2017 г.

Задержанный за хулиганство житель Ставрополя оказался наркокурьером

Во время патрулирования сотрудник полиции Ставрополя за совершение мелкого хулиганства доставил в отдел 19-летнего ранее судимого местного жителя. И уже там выяснилось, что молодой человек является «курьером» – закладчиком наркотических средств. В названной им «точке» было изъято 30 пакетиков с наркотическим веществом весом более 11 граммов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170112/zaderzhannyy_za_khuliganstvo_zhitel_stavropolya_okazalsya_narkok_99501.html
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