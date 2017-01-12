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12 января 2017 г.

В Ставрополе снесли самострой на улице Машиностроителей

В краевой столице снесли очередной самострой, после того как Арбитражный суд встал на сторону муниципалитета и признал объект незавершенного строительства на улице Машиностроителей самовольной постройкой. Этот объект был возведен без какой-либо разрешительной документации, без согласия собственника земельного участка – муниципалитета и вразрез с целевым назначением земли. Законности строительству не придала и регистрация права собственности, которая также была проведена в обход закона. Кроме всего прочего продолжение этой стройки на территории Таманского леса предполагало вырубку деревьев. В итоге «самоволка» снесена.

Всего же за прошедший год в городе снесено четыре незаконных строения. Сейчас в судебных инстанциях находится еще 30 исковых заявлений.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170112/v_stavropole_snesli_samostroy_na_ulitse_mashinostroiteley_99514.html
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