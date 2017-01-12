В Ставрополе проходят слушания по громкому уголовному делу об автомошенничестве

В Промышленный районный суд Ставрополя, сообщила его пресс-служба, поступило уголовное дело в отношении Эмиля Гашимова, обвиняемого в совершении 491 эпизода мошенничества. Будучи гендиректором нескольких автосалонов, он выдавал работникам принадлежащих ему предприятий доверенности, по которым они заключали и подписывали договоры купли-продажи и акты приема-передачи автомобилей. Однако в дальнейшем продавец не выполнял условия договора и автомобили не передавал. В уголовном деле – 490 потерпевших, оформивших договоры покупки транспортных средств с подконтрольными Э. Гашимову предприятиями. 80 процентов ущерба возмещено. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал. В рамках уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест. Сейчас идет предварительное слушание.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170112/v_stavropole_prokhodyat_slushaniya_po_gromkomu_ugolovnomu_delu_o_99506.html