2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
«Ставропольская правда» с оптимизмом встречает год своего столетия – 2017
12 января 2017 г.

В Пятигорске сосед украл во время праздников 50 литров вина

В отдел МВД России по Пятигорску поступило заявление от 72-летнего горожанина: он сообщил, что в дни новогодних праздников из его домовладения похищены емкости с 50 литрами вина. Как сообщили в ГУ МВД России по краю, полицейские провели подворовой обход, «вычислили» и доставили в отдел внутренних дел ранее судимого 42-летнего соседа потерпевшего. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята и возвращена владельцу.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170112/v_pyatigorske_sosed_ukral_vo_vremya_prazdnikov_50_litrov_vina_99505.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Происшествия
В Пятигорске сосед украл во время праздников 50 литров вина
На Ставрополье задержан грабитель, похитивший алкоголь из магазина
Задержанный за хулиганство житель Ставрополя оказался наркокурьером
Злостный нарушитель ПДД сбил пешехода в Минераловодском округе
На Ставрополье водители по-прежнему садятся пьяными за руль
Пятигорск
Работы автомойки в Пятигорске приостановлена по решению суда
Суд не увидел правонарушения в собрании активистов КПРФ в Пятигорске
В Пятигорске школьники пишут олимпиаду по французскому языку
Всероссийский фестиваль «Рождественские встречи» проходит в Пятигорске
«Рождественские встречи в Пятигорске – 2017»: программа фестиваля

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!