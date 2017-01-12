В Пятигорске сосед украл во время праздников 50 литров вина

В отдел МВД России по Пятигорску поступило заявление от 72-летнего горожанина: он сообщил, что в дни новогодних праздников из его домовладения похищены емкости с 50 литрами вина. Как сообщили в ГУ МВД России по краю, полицейские провели подворовой обход, «вычислили» и доставили в отдел внутренних дел ранее судимого 42-летнего соседа потерпевшего. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята и возвращена владельцу.

http://www.stapravda.ru/20170112/v_pyatigorske_sosed_ukral_vo_vremya_prazdnikov_50_litrov_vina_99505.html