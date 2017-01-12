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12 января 2017 г.

В Георгиевске водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП

В Георгиевске водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП

В Георгиевске 11 января около одного часа ночи неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода на улице Быкова, переходившую проезжую часть в неустановленном месте, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 30-летняя горожанка скончалась тут же. Водитель скрылся.

В течение часа он был установлен: это 22-летний местный житель, управлявший автомашиной «БМВ». Парень утверждает, что женщина лежала на проезжей части, он подумал, что наехал на препятствие. Показания водителя проверяют.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170112/v_georgievske_voditel_sbil_nasmert_peshekhoda_i_skrylsya_s_mesta_99519.html
Фотография к статье В Георгиевске водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП
В Георгиевске водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП
В Георгиевске водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК
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