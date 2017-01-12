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12 января 2017 г.

Суд не увидел правонарушения в собрании активистов КПРФ в Пятигорске

Пятигорский городской суд, сообщили в его пресс-службе, рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении пяти активистов КПРФ. Суть дела такова: 21 декабря 2016 года возле Мемориала Славы в Комсомольском парке микрорайона «Белая Ромашка» Пятигорска группа из восьми человек «участвовала в несанкционированном собрании, митинге, повлекшем создание помех движению пешеходов», что предусматривает административную ответственность. Но участники группы отрицали участие в массовом мероприятии и утверждали, что лишь возлагали цветы к Мемориалу Славы вместе с тремя ветеранами в течение 15 минут. Возложение было приурочено к годовщине со дня рождения И. Сталина и 75-летию Победы советских войск под Москвой во время Великой Отечественной войны. Доказательств совершения административного правонарушения суду предоставлено не было, и он производство прекратил за отсутствием события.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170112/sud_ne_uvidel_pravonarusheniya_v_sobranii_aktivistov_kprf_v_pyat_99504.html
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