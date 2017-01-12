Строительство современного тепличного комплекса завершается на Ставрополье

В Федеральном Минсельхозе прошло заседание комиссии по координации вопросов кредитования АПК, в ходе которого были рассмотрены инвестпроекты, претендующие на субсидирование процентной ставки. Среди регионов, успешно сдавших этот «экзамен», оказался и Ставропольский край.

В частности, одобрение получил один из проектов в сфере овощеводства закрытого грунта. Ожидается, что в начале лета в Предгорном районе заработает крупный тепличный комплекс по круглогодичному производству салатовых и других культур, сообщили в пресс-службе регионального аграрного ведомства. Будут выращиваться руккола, шпинат, мангольд, мизуна, татцой, корн, дуболистный салат и многие другие. В России аналогичных производств практически нет, а вот спрос на подобную продукцию высок. Раньше эта зелень экспортировались из теплых европейских стран, но из-за санкций образовалась пустующая ниша. Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников встретился с инициаторами инвестиционного проекта ООО «Долина Солнца» – ЗАО «Белая Дача», одним из отраслевых лидеров в стране. В настоящее время подходит к завершению строительство первой очереди тепличного комплекса. Начинается проектирование второй очереди. На объекте будут внедрены испанские, голландские и японские технологии. В ходе совещания в минсельхозе были обсуждены вопросы господдержки для инвесторов. По словам министра сельского хозяйства Владимира Ситникова, сейчас на Ставрополье функционирует 128 гектаров теплиц. В общероссийском объеме тепличной корзины доля региона сегодня — восемь процентов. В ближайших планах выйти на 15 — 20 процентов, заняв лидирующее положение на отечественном отраслевом рынке. Ожидается, что «Долина Солнца» существенно упрочит эти позиции.

http://www.stapravda.ru/20170112/stroitelstvo_sovremennogo_teplichnogo_kompleksa_zavershaetsya_na_99516.html