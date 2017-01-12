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12 января 2017 г.

Рождественский хоровой собор в Ставрополе: волшебный святочный вокал

Самыми красивыми зимними праздничными днями по праву считаются двенадцать святочных дней «от звезды и до воды», то есть от появления первой звезды в канун Рождества и до крещенского освящения воды. И не случайно именно на этот период пришлось большое и тоже очень красивое культурное событие, состоявшееся в Казанском кафедральном соборе Ставрополя, – Рождественский хоровой собор. Крупнейший фестиваль духовной музыки проводится на Ставрополье дважды в год – на Рождество и Пасху – и неизменно привлекает внимание широкой публики к уникальному церковному и народному музыкальному наследию.

Нынешний Рождественский хоровой собор объединил в большой программе несколько разных творческих коллективов края. Среди них Архиерейский хор Ставропольской митрополии, хор Ставропольской духовной семинарии, хор Регентской школы, хор Спасо-Преображенского собора г. Изобильного, камерный хор Ставропольской государственной краевой филармонии и вокальный ансамбль «45-я параллель» краевого центра.

Возглавил Рождественский хоровой собор митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, признанный знаток и ценитель этого уникального жанра. Владыка и сам обладает красивым голосом и нередко радует паству участием в такого рода мероприятиях. Вот и на этот раз архиерей лично дирижировал выступлением общего сводного хора. А потом каждый из коллективов под управлением уже своего хормейстера или регента представил свою часть богатейшего репертуара, которым славится старинная русская хоровая традиция. Звучали как величественные произведения церковной музыки известных русских композиторов-классиков, так и веселые рождественские колядки. Под сводами возрожденного Казанского собора голоса хористов воспринимались как-то особенно проникновенно, трогательно. Слушатели каждое выступление встречали возгласами искреннего восхищения, а по завершении необычного концерта горячо благодарили и замечательных исполнителей, и организаторов фестиваля.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170112/rozhdestvenskiy_khorovoy_sobor_v_stavropole_volshebnyy_svyatochn_99511.html
Фотография к статье Рождественский хоровой собор в Ставрополе: волшебный святочный вокал
Рождественский хоровой собор в Казанском кафедральном соборе Ставрополя
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