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12 января 2017 г.

Работы автомойки в Пятигорске приостановлена по решению суда

В Пятигорске судебные приставы приостановили деятельность автомойки, расположенной в одном из крупных торговых центров курортного города, на 70 суток. В ходе проверки Роспотребнадзора были выявлены многочисленные нарушения в ее деятельности. Там не соблюдались действующие санитарные правила и гигиенические нормативы. Суд признал владельца виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности автомойки на 70 суток. Судебные приставы опечатали помещение организации, электрощиты, а также перекрыли водоснабжение. Теперь работа автомойки будет возобновлена только после полного устранения всех нарушений, выявленных в ходе проверки, сообщает пресс-служба УФССП России по краю.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20170112/raboty_avtomoyki_v_pyatigorske_priostanovlena_po_resheniyu_suda_99512.html
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