Пять школ Невинномысска вошли в ТОП-50 лучших школ Ставрополья

Обнародован список 50 лучших школ Ставрополья, обеспечивающих высокий уровень качества образования. Для включения в перечень рассматривались общеобразовательные организации, имеющие хотя бы одного победителя или призера регионального или заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Также учитывался ряд дополнительных показателей. Составитель списка – министерство образования и молодежной политики СК совместно со Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования.

В число лучших из лучших вошли и пять школ Невинномысска. Как рассказали в администрации города, это лицей № 6, гимназия № 10 ЛИК, средние школы №№ 18, 12 и 20.

Отметим, всего в ТОП-50 вошли общеобразовательные организации из 18 муниципальных районов и городских округов. По количеству школ, попавших в список, лидируют Ставрополь (13), Ессентуки (5), Невинномысск (5), Пятигорск (5), Кисловодск (4), Георгиевск (3), Минераловодский городской округ (3), Петровский муниципальный район (2).

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170112/pyat_shkol_nevinnomysska_voshli_v_top50_luchshikh_shkol_stavropo_99499.html