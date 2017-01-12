Подготовку к проведению ЕГЭ 2017 года начали в Ставропольском крае

Губернатор Владимир Владимиров провёл рабочее совещание по вопросу подготовки к проведению единого государственного экзамена в 2017 году. В обсуждении приняли участие члены краевого правительства, главы ряда городов и районов края, руководители муниципальных отделов образования.

Предваряя разговор, глава региона отметил, что проводимая в последние годы подготовительная работа, дала положительные результаты. Единый госэкзамен в 2014-2016 годах проходил без серьезных происшествий. Улучшаются и результат на ЕГЭ выпускников ставропольских школ. В 2016 году в среднем он на 5 баллов превысил показатель 2015 года.

– Это говорит о том, что растёт качество знаний наших выпускников, уровень подготовки и проведения экзамена. И это же требует от нас очень серьёзного подхода к подготовительной работе к ЕГЭ 2017 года. Основная задача – провести испытание максимально объективно и прозрачно, – поставил задачу губернатор.

С основным докладом выступил министр образования и молодёжной политике края Евгений Козюра. Он отметил, что для повышения качества проведения испытания в этом году будут заменены некоторые председатели предметных комиссий, проведена ротация экспертов, дополнительно усилен контроль сдачи испытания «досрочниками».

Заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина сообщила руководителям отделов образования о том, что 1 февраля завершается приём заявлений на сдачу ЕГЭ. Она попросила ещё раз довести эту информацию до учеников и родителей, а также напомнить им, что для сдачи должны быть выбраны те предметы, которые являются обязательными при поступлении в вуз.

Завершая обсуждение, глава края обратился к участникам совещания с просьбой с большим вниманием относиться к детям во время подготовки к ЕГЭ.

– Единый госэкзамен для них – очень большой стресс. И мы должны создать такие условия, чтобы каждый выпускник смог в полной мере продемонстрировать свои знания, чтобы волнение этому не помешало, – сказал Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170112/podgotovku_k_provedeniyu_ege_2017_goda_nachali_v_stavropolskom_k_99517.html