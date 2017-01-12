На Ставрополье задержан грабитель, похитивший алкоголь из магазина

В одном из продуктовых магазинов Андроповского района мужчина украл несколько бутылок алкоголя. На выходе из торгового зала продавец попыталась остановить злоумышленника и потребовала оплатить или вернуть похищенное. Мужчина ударил женщину по лицу, а затем скрылся с места преступления. Однако вскоре он был задержан и дал признательные показания, рассказали в ГУ МВД России по краю. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Грабеж».

http://www.stapravda.ru/20170112/na_stavropole_zaderzhan_grabitel_pokhitivshiy_alkogol_iz_magazin_99503.html