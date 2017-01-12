На Ставрополье в 2017 году меняется начисление платы за общедомовые нужды

Уже в феврале в платежках ставропольцев за коммуналку появятся изменения.

1 января 2017 года плата за коммунальные ресурсы, которые расходуются на содержание общего имущества в многоквартирном доме, будет включена в плату за содержание общего имущества, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства. Обновленные «платежки» жильцы МКД получат уже в феврале.

Плата за общедомовые нужды войдет в квитанцию отдельной строкой по каждому виду ресурсов. Это требование законодательства направлено на повышение прозрачности начислений за жилищно-коммунальные услуги, пояснили в ведомстве. За воду и электроэнергию, используемые на общедомовые нужды, жильцы многоквартирных домов платили и раньше. Платеж входил в состав коммунальных услуг и складывался как разница между показаниями индивидуальных счетчиков в квартирах и данных общедомового прибора учета. Весь небаланс «раскидывался» на всех жителей пропорционально площади квартир, что заметно увеличивало счета. Теперь плата за это будет взиматься в рамках платы за содержание жилья. Ее верхний предел ограничен нормативом, утвержденным для разных категорий МКД. На размер нормативов влияют конструктивные и технические параметры дома, в том числе степень износа внутридомовых инженерных систем. Граница «дозволенного» проста: жители оплачивают то, что установлено нормативом, а то, что «нагорело» или «накапало» по счетчику сверх него, ложится на управляющую организацию.

По замыслу законодателей, это должно стимулировать управдомов к внедрению энергосберегающих технологий и борьбе с воровством ресурсов. До 1 июня этого года регионы России должны пересмотреть действующие нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод, электроэнергии для содержания общего имущества. Такая работа в министерстве жилищно-коммунального хозяйства СК уже ведется.

http://www.stapravda.ru/20170112/na_stavropole_v_2017_godu_menyaetsya_nachislenie_platy_za_obsche_99496.html