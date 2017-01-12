На Ставрополье полицейские помогли водителю предотвратить возгорание автомобиля

Вечером 11 января наряд ДПС в Шпаковском районе на федеральной трассе «Кавказ», заметил легковой автомобиль «ВАЗ», у которого во время движения загорелись тормозные колодки, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.. Водитель не заметил возгорания, а огонь уже захватил покрышки и грозил перекинуться на салон автомобиля. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно остановили «ВАЗ», потушили огонь и помогли водителю отогнать неисправное транспортное средство на ближайшую ремонтную станцию. Автовладелец, житель Краснодарского края, рассказал, что о возгорании он даже не подозревал. Мужчина искренне поблагодарил сотрудников ДПС.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170112/na_stavropole_politseyskie_pomogli_voditelyu_predotvratit_vozgor_99522.html