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12 января 2017 г.

На Ставрополье полицейские помогли водителю предотвратить возгорание автомобиля

На Ставрополье полицейские помогли водителю предотвратить возгорание автомобиля

Вечером 11 января наряд ДПС в Шпаковском районе на федеральной трассе «Кавказ», заметил легковой автомобиль «ВАЗ», у которого во время движения загорелись тормозные колодки, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.. Водитель не заметил возгорания, а огонь уже захватил покрышки и грозил перекинуться на салон автомобиля. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно остановили «ВАЗ», потушили огонь и помогли водителю отогнать неисправное транспортное средство на ближайшую ремонтную станцию. Автовладелец, житель Краснодарского края, рассказал, что о возгорании он даже не подозревал. Мужчина искренне поблагодарил сотрудников ДПС.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170112/na_stavropole_politseyskie_pomogli_voditelyu_predotvratit_vozgor_99522.html
Фотография к статье На Ставрополье полицейские помогли водителю предотвратить возгорание автомобиля
На Ставрополье полицейские помогли водителю предотвратить возгорание автомобиля
На Ставрополье полицейские помогли водителю предотвратить возгорание автомобиля
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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