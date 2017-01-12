На Ставрополье обвиняемый во взяточничестве полицейский начальник вину не признал

Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника ОГИБДД ОМВД России по Кочубеевскому району Алексея Гуриева, обвиняемого во взяточничестве, сообщила пресс-служба краевого управления СКР. Начальнику вменяют разные виды этого преступления – получение взятки, организация в получении взятки и организация мелкого взяточничества. Мы уже рассказывали об этом (см. «Начальник и взятка», «Ставропольская правда», 8 апреля 2016 г.).

По данным следствия, в марте 2014 года начальник ОГИБДД через подчиненного выдвинул требование генеральному директору одного из коммерческих предприятий Невинномысска, осуществляющих грузоперевозки по территории Кочубеевского района, о передаче ему ежемесячно 50 тысяч рублей за непривлечение водителей грузовых транспортных средств предприятия и к административной ответственности за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства. Руководитель предприятия ответил отказом. Спустя некоторое время А. Гуриев поручил подчиненному передать счет для оплаты товара – комплекта офисной мебели на сумму свыше 100 тысяч рублей генеральному директору того же предприятия для его оплаты опять же за не привлечение водителей грузовых транспортных средств по той же статье КоАП РФ… 15 апреля 2014 года мужчина оплатил вышеуказанный счет и передал Гуриеву комплект мебели.

Еще эпизод. С мая 2014 по сентябрь 2015 года начальник ОГИБДД дал указание одному из подчиненных: склонять водителей автомобилей, перевозивших грузы по территории Кочубеевского района, к ежемесячной передаче от 3 до 5 тысяч рублей с каждого транспортного средства за непривлечение их к административной ответственности все по той же «дойной» статье Кодекса. Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Кочубеевскому району сумели получить от трех водителей большегрузов более 35 тысяч рублей.

В ходе расследования А. Гуриев вину в совершении преступлений не признал. На его защиту встали ряд СМИ, утверждавших, что возбуждение уголовного дела — месть начальнику ОГИБДД за то, что сотрудники госавтоинспекции остановили малолетнего нарушителя — сына большого Боса. Однако, как утверждают в краевом управлении СКР, следствием была проделана значительная работа по сбору доказательств совершения инкриминируемых А. Гуриеву, деяний. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

А как смотрит на дела подчиненного краевое полицейское начальство? Вопрос о дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел будет рассматриваться после вынесения судебного решения, ответили нам в Главном управлении МВД России по краю.

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170112/na_stavropole_obvinyaemyy_vo_vzyatochnichestve_politseyskiy_nach_99526.html