На Ставрополье молодой водитель погиб в свой день рождения

11 января в полпервого ночи на проселочной дороге, ведущей от села Богдановка до хутора Сунжа водитель автомашины «ВАЗ-21093» не справился с управлением и налетел на дерево. Водитель погиб, еще 2 пассажира были доставлены в больницу. Ремнями безопасности ни один участник аварии пристегнут не был, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Погибший и пострадавшие – жители Богдановки. Водителю в этот день исполнилось 20 лет.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170112/na_stavropole_molodoy_voditel_pogib_v_svoy_den_rozhdeniya_99520.html