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12 января 2017 г.

На Ставрополье молодой водитель погиб в свой день рождения

В Степновском районе в ДТП молодой водитель погиб в собственный день рождения

11 января в полпервого ночи на проселочной дороге, ведущей от села Богдановка до хутора Сунжа водитель автомашины «ВАЗ-21093» не справился с управлением и налетел на дерево. Водитель погиб, еще 2 пассажира были доставлены в больницу. Ремнями безопасности ни один участник аварии пристегнут не был, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Погибший и пострадавшие – жители Богдановки. Водителю в этот день исполнилось 20 лет.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170112/na_stavropole_molodoy_voditel_pogib_v_svoy_den_rozhdeniya_99520.html
Фотография к статье На Ставрополье молодой водитель погиб в свой день рождения
В Степновском районе в ДТП молодой водитель погиб в собственный день рождения
В Степновском районе в ДТП молодой водитель погиб в собственный день рождения
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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