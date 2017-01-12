«Ставропольская правда» с оптимизмом встречает год своего столетия – 2017
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
12 января 2017 г.

Коммунальные тарифы на Ставрополье не выросли с 1 января 2017 года

Коммунальные платежи

Расценки на коммунальные услуги с 1 января 2017 года не меняются – традиционное повышение тарифов, как и в несколько предыдущих лет, произойдет летом, напоминают в Ставропольском городском расчетном центре.

Соответственно, коммунальные услуги по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению и водоотведению в первом полугодии нужно оплачивать по прошлогодним тарифам. А вырастут они только с 1 июля 2017 года.

«Вместе с тем речь идет исключительно о коммунальных платежах. В связи с этим, изучая платежные документы, владельцы квартир должны обратить особое внимание на так называемую первую строку квитанций, куда «заведены» услуги по содержанию жилого помещения, оказываемые управляющей организацией, ТСЖ или ЖСК. Размер платы за них в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников помещений и не подлежит госрегулированию, – уточняет руководитель СГРЦ Светлана Фомина. – Причем стоимость услуг устанавливается общим решением сроком не менее, чем на год. На данный момент могу сказать, что в Ставрополе большинство УК пока не изменяло расценок на свои услуги».

СПРАВОЧНО:

Тариф на электрическую энергию составляет 4,16 руб. за киловатт-час. Горожане, пользующиеся электрическими плитами, платят 2,91 руб. Холодная питьевая вода в Ставрополе (поставщик – МУП «Водоканал») стоит 44,03 руб. за кубометр, тариф на водоотведение – 16,14 руб. Для жителей Михайловска, являющихся абонентами ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», тариф на воду составляет 51,32 руб. за кубометр, на водоотведение – 26,09 руб.

За тепло жители Ставрополя (поставщик – АО «Теплосеть») платят из расчета 1930,78 руб. за гигакалорию. Для жителей Михайловска, обслуживаемых ГУП СК «Крайтеплоэнерго», действует тариф в 2739,42 руб.

Кубометр газа обходится в 5,39 руб., если он тратится на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газовой колонки. Для владельцев жилья, кто пользуется газом еще и для отопления, плата за кубометр составляет 5,36 руб. В квартирах многоэтажек, где нет приборов учета газа, платеж рассчитывается по нормативу. Плата по нормативам потребления за пользование газовой плитой – ежемесячно 53,9 руб. на человека.

Юлия ПЛАТОНОВА
http://www.stapravda.ru/20170112/kommunalnye_tarify_na_stavropole_ne_vyrosli_s_1_yanvarya_2017_go_99494.html
Ставропольский городской расчетный центр (СГРЦ) (ссылки по теме)
Что может помешать запуску ГИС ЖКХ в 2017 году
Больше 1 млн рублей ежемесячно переплачивают за воду и свет в Ставрополе те, у кого нет счетчиков
Платеж за услуги ЖКХ в отопительный период вырос на несколько сотен рублей в Ставрополе
Платить за отопление жителям Ставрополя можно в рассрочку
Собираемость взносов на капремонт в Ставрополе на спецсчетах составляет 90 процентов
Собственники жилья должны следить за исправностью счетчиков
Долги по взносам на капремонт переходят к новому владельцу квартиры
16 миллионов рублей пени за долги по услугам ЖКХ начислено жителям Ставрополя в 2016 году
Счетчики тепла в многоквартирных домах должны обслуживаться специалистами
Тарифы на ЖКХ (ссылки по теме)
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
В России утвержден коэффициент 1,4 к нормативам потребления коммунальных услуг
Повышающие коэффициенты на оплату воды и электроэнергии на Ставрополье скорректированы
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Повышающие коэффициенты на оплату воды и электроэнергии начнут действовать с 1 июля
Вода и свет подорожают с 1 июля для тех, у кого не установлены счетчики
Губернатор поручил обеспечить минимальный рост коммунальных тарифов на Ставрополье
Как новые нормативы потребления коммунальных услуг повлияют на платежи ставропольцев за апрель
Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)
Коммунальные тарифы на Ставрополье не выросли с 1 января 2017 года
Ход реализации программы капремонта обсудили в правительстве Ставропольского края
С какими проблемами столкнулись при проведении капремонта на Ставрополье
Стоимость водоснабжения для квартир без счётчиков подорожала в Ставропольском крае
Незаконную новостройку снесли в Кисловодске на проспекте Победы
Ставропольский край
На Ставрополье водители по-прежнему садятся пьяными за руль
В Пятигорске школьники пишут олимпиаду по французскому языку
11 января 1943 года КМВ освободили от немецко-фашистских захватчиков
12 января – День работника прокуратуры РФ
Чем занималось общество покровительства животным в губернском Ставрополе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!