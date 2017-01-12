Коммунальные тарифы на Ставрополье не выросли с 1 января 2017 года

Расценки на коммунальные услуги с 1 января 2017 года не меняются – традиционное повышение тарифов, как и в несколько предыдущих лет, произойдет летом, напоминают в Ставропольском городском расчетном центре.

Соответственно, коммунальные услуги по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению и водоотведению в первом полугодии нужно оплачивать по прошлогодним тарифам. А вырастут они только с 1 июля 2017 года.

«Вместе с тем речь идет исключительно о коммунальных платежах. В связи с этим, изучая платежные документы, владельцы квартир должны обратить особое внимание на так называемую первую строку квитанций, куда «заведены» услуги по содержанию жилого помещения, оказываемые управляющей организацией, ТСЖ или ЖСК. Размер платы за них в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников помещений и не подлежит госрегулированию, – уточняет руководитель СГРЦ Светлана Фомина. – Причем стоимость услуг устанавливается общим решением сроком не менее, чем на год. На данный момент могу сказать, что в Ставрополе большинство УК пока не изменяло расценок на свои услуги».

СПРАВОЧНО:

Тариф на электрическую энергию составляет 4,16 руб. за киловатт-час. Горожане, пользующиеся электрическими плитами, платят 2,91 руб. Холодная питьевая вода в Ставрополе (поставщик – МУП «Водоканал») стоит 44,03 руб. за кубометр, тариф на водоотведение – 16,14 руб. Для жителей Михайловска, являющихся абонентами ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», тариф на воду составляет 51,32 руб. за кубометр, на водоотведение – 26,09 руб.

За тепло жители Ставрополя (поставщик – АО «Теплосеть») платят из расчета 1930,78 руб. за гигакалорию. Для жителей Михайловска, обслуживаемых ГУП СК «Крайтеплоэнерго», действует тариф в 2739,42 руб.

Кубометр газа обходится в 5,39 руб., если он тратится на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газовой колонки. Для владельцев жилья, кто пользуется газом еще и для отопления, плата за кубометр составляет 5,36 руб. В квартирах многоэтажек, где нет приборов учета газа, платеж рассчитывается по нормативу. Плата по нормативам потребления за пользование газовой плитой – ежемесячно 53,9 руб. на человека.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20170112/kommunalnye_tarify_na_stavropole_ne_vyrosli_s_1_yanvarya_2017_go_99494.html