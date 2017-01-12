Как вернуть или обменять товар, купленный на распродаже?

В праздничные дни в нескольких торговых точках краевого центра можно было встретить такое объявление: «Товар, купленный на распродаже, обмену и возврату не подлежит». Так ли это на самом деле?

С подобными ситуациями время от времени сталкиваются сотрудники краевого управления Роспотребнадзора. Распродажа – это всего лишь способ сбыть товар. Сегодня он стоит, к примеру, 5000 рублей, а завтра — гораздо дешевле. С точки зрения закона, права покупателя при этом абсолютно одинаковые и определены статьей 25 Закона «О защите прав потребителей», напоминают в ведомстве.

Если товар, купленный на распродаже, не подошел по цвету, фасону, размеру, вы вправе обменять его или потребовать возврата денег. Между тем, чтобы вернуть свои кровные, надо соблюсти определенные условия. С момента покупки должно пройти не более 14 дней. Этот товар должен быть сохранен в «первозданном» виде. К примеру, нельзя вернуть туфли, в которых вы уже хотя бы разочек прошлись по улице и поняли, что они чуточку малы. Словом, необходимо сохранить товарный вид, потребительские свойства товара, пломбы, ярлыки, присутствовавшие в момент приобретения вещи.

Затем нужно предъявить продавцу документ, подтверждающий покупку: например, кассовый или товарный чек. Можно и без него, благо, закон это позволяет. Но в этом случае процесс доказывания факта, что товар был приобретен именно в этом магазине, может затянуться надолго.

Придя в магазин, лучше спокойно и уверенно попросить вернуть деньги за покупку, вспоминая всю ту же статью Закона «О защите прав потребителей», советуют специалисты Роспотребнадзора. Продавец вправе вернуть деньги не сразу, а в течение трех дней. Если не удается договориться, тогда покупатель вправе обратиться за отстаиванием своих интересов в судебную инстанцию.

http://www.stapravda.ru/20170112/kak_vernut_ili_obmenyat_tovar_kuplennyy_na_rasprodazhe_99492.html