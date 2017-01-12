Имена ставропольцев-героев предлагают дать футбольным объектам Чемпионата мира 2018

Губернатор Владимир Владимиров провел заседание краевого организационного комитета «Победа».

Он акцентировал внимание собравшихся на памятных для края датах в январе.

– В эти дни территории края отмечают очередную годовщину своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 15 января исполняется сто лет со дня рождения маршала Советского Союза Героя Советского Союза Василия Ивановича Петрова. Мы обязательно посетим станицу Чернолесскую, где он родился, и отдадим дань памяти нашему земляку. На примере его жизненного пути нужно воспитывать детей, – отметил глава края.

О тематических мероприятиях, запланированных к проведению в рамках празднования на Ставрополье 72-й годовщины Великой Победы, рассказала заместитель председателя правительства СК Ирина Кувалдина.

Как прозвучало, в крае будут продолжены традиционные акции – такие, как «Бессмертный полк», «Стена памяти», «Свеча памяти». Состоятся также массовое восхождение на гору Бештау, футбольный матч, приуроченные к 9 Мая, и выступление детского тысячеголосого хора.

Губернатор выступил с инициативой проведения в преддверии Дня Победы марафона, длина которого соответствует расстоянию между Москвой и Берлином. Он также предложил проработать совместно с Минспорта РФ вопрос о присвоении футбольным базам, создаваемым в крае к чемпионату мира 2018 года, имен ставропольцев Героев Советского Союза.

Были обсуждены другие инициативы, в том числе выдвинутые молодежью края, концепция праздничного оформления региона.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170112/imena_stavropoltsevgeroev_predlagayut_dat_futbolnym_obektam_chem_99521.html