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12 января 2017 г.

«Азбуку Интернета» освоили 100 тысяч российских пенсионеров

Организаторы проекта «Азбука Интернета», ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд России, подвели итоги 2016 года.

В рамках проекта, стартовавшего два года назад, компьютерную грамотность освоили более 100 тысяч пенсионеров из 74 регионов России.

Обучение ведется на курсах, которые организуют отделения Пенсионного фонда, филиалы «Ростелекома», региональные управления социальной защиты. В ряде регионов в работу по программе «Азбука интернета» включились также университеты и библиотеки, общественные центры и даже летние курсы при средних школах.

Как говорят авторы проекта, «Азбука Интернета» стала популярной благодаря продуманному и адаптированному для людей старшего возраста обучающему материалу и доступности программы: проект легко может зайти в каждый дом, где есть интернет и компьютер. Все материалы размещены на сайте azbukainterneta.ru. Здесь можно найти базовый курс, состоящий из 12 глав, рассчитанный на тех, кто только приступил к обучению, и модули расширенного курса для более глубокого изучения наиболее востребованных тем. Здесь же представлены методические материалы и презентации к урокам для преподавателей. Любой пользователь интернета может скачать и распечатать материалы программы. Около 10% пенсионеров изучают программу самостоятельно или с помощью детей и внуков.

Программа обучения «Азбука Интернета» постоянно совершенствуется и старается соответствовать потребностям времени и людей старшего возраста, ее разделы постоянно обновляются. Так, в 2016 году на сайте появились блоки материалов по обучению правилам поиска и оплаты товаров и услуг в интернете, а также специальный раздел, посвященный поиску работы через сеть.

Ежемесячно портал посещают порядка 20 тысяч пользователей, а это около 1000 новых посетителей в день.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170112/azbuku_interneta_osvoili_100_tysyach_rossiyskikh_pensionerov_99495.html
Фотография к статье «Азбуку Интернета» освоили 100 тысяч российских пенсионеров
Курсы «Азбука Интернета»
Курсы «Азбука Интернета»
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