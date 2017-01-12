Аграрии Ставрополья начали подготовку к весенней посевной

Хозяйства края уже подготовили почти одну треть семян яровых зерновых и зернобобовых культур, необходимых для весеннего сева. В прошлом году темпы этой кампании были ниже нынешних – 22 процента к потребности. Министерство сельского хозяйства отслеживает мониторинг посевов озимых зерновых культур. По оперативным данным ведомства, в хорошем состоянии находится одна треть, в удовлетворительном — 55 процентов и в плохом — одиннадцать процентов зерновых полей. Это практически на уровне минувшего года. Еще одна серьезная забота агрономических служб — спасти будущий урожай от мышевидных грызунов. Нынче их заселенность в полтора раза больше, нежели в год назад. Обследовано более 1,8 миллиона гектаров. На 1,2 миллионе гектаров из них обнаружены хлебные вредители, в среднем 23 нор на каждом гектаре. Истребительные мероприятия проведены на 653 тысячах гектаров, в том числе на 576 тысячах гектаров озимых зерновых.

http://www.stapravda.ru/20170112/agrarii_stavropolya_nachali_podgotovku_k_vesenney_posevnoy_99497.html