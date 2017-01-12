982 миллиона рублей выделено на развитие Кисловодска в 2017 году

Губернатор Владимир Владимиров провёл рабочее совещание, посвященное вопросам реализации плана развития Кисловодска до 2030 года.

Глава края напомнил, что в декабре прошлого года Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее перечень мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска. Объём финансирования оценивается в 78 миллиардов рублей. Документ был разработан по поручению Президента РФ Владимира Путина. А сама тема Кисловодска вошла в федеральную повестку благодаря инициативе спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко.

Правительством Ставрополья разработан порядок действий по реализации плана развития города-курорта. Как сообщила куратор туристского комплекса края, заместитель министра культуры Юлия Косарева, на сегодняшний день уже определён перечень объектов на 2017 год с подтвержденным федеральным финансированием в сумме 982 миллиона рублей.

Глава края нацелил коллег незамедлительно приступить к работе. В качестве успешных примеров взаимодействия с федеральным центром он привёл начавшиеся в прошлом году работы по реконструкции здания кисловодского цирка, а также дополнительные 250 миллионов рублей, которые в 2017-м будут выделены на развитие Кисловодского национального парка.

– Каждый из нас должен «приводить» для Кисловодска деньги из федерального бюджета, – поставил задачу Владимир Владимиров. – В перспективе аналогичная «кисловодской» программа будет написана для всего курортного региона Кавказских Минеральных Вод.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170112/982_milliona_rubley_vydeleno_na_razvitie_kislovodska_v_2017_godu_99498.html