46 водоемов для омовения в праздник Крещения рекомендуют спасатели на Ставрополье

На Крещение в местах массовых купаний будут дежурить спасатели, медики и полицейские.

В ночь с 18 на 19 января спасатели будут переведены на усиленный режим работы. Для обеспечения безопасности людей при проведении массовых купаний в Крещенские праздники на водоемах будут организованы дежурные посты спасателей, а также медицинской помощи, органов правопорядка.

Спасатели призывают не забывать о соблюдении правил безопасного поведения на воде, воздержаться от употребления алкоголя, не оставлять без присмотра детей. И самое главное – посещать водоемы, где специально организованы массовые погружения, а за безопасностью наблюдают специалисты экстренных служб.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по СК, на Ставрополье дежурные посты будут расположены у 46 водоемов.

Список водоемов Ставропольского края, где будут расположены дежурные посты:

1) г. Ставрополь, Храм Серафима Саровского (купель);

2) г. Ставрополь, Холодный родник (купель);

3) г. Ставрополь, купель в районе военного госпиталя;

4) с. Татарка, источник Серафима Саровского (купель);

5) г. Михайловск, Соб. Архистратига Божия Михаила (купель);

6) Шпаковский район, Егорлыкское водохранилище (прорубь);

7) Шпаковский район, ст. Старомарьевкая Храм Покрова Божией Матери (купель);

8) с. Грачевка, Храм Иверской иконы Божией Матери (купель);

9) п. Солнечнодольск, Храм Казанской иконы Божией Матери (Новотроицкое);

10) Труновский район, с. Подлесное Храм Святого Николая чудотворца (купель);

11) Новоалександровский район, ст. Расшивацкая река Расшиватка (прорубь);

12) Красногвардейский район, с. Красногвардейское Свято-Троицкий храм (купель);

13) Труновский район, с. Донское, пруд (прорубь);

14) Петровский район, с. Гофицкое, пруд (прорубь);

15) Петровский район, с. Гофицкое, пруд Черкесский (прорубь);

16) Апанасенковский район, с. Дивное, Часовня Александра Невского (купель);

17) г. Ипатово, озеро (прорубь);

18) Ипатовский район, с. Большая Джалга, пруд (прорубь);

19) Ипатовский район, с. Кевсала, пруд (купель);

20) г. Буденновск, озеро Буйвола (8-й мкр.,);

21) Новоселецкий район, Волчьи Ворота водохранилище;

22) г. Невинномысск, р. Кубань, р. Зеленчук (прорубь);

23) Кочубеевский район, р. Большой Зеленчук (с. Ивановское, храм Покрова);

24) Кочубеевский район, озеро Соленое (с. Кочубеевское, храм Успения Пресвятой Богородицы);

25) Кочубеевский район, с. Кочубеевское р. Кубань (прорубь);

26) Кочубеевский район, с. Казьминское, термальный источник;

27) Кочубеевский район, с. Казьминское, х. Беловский, термальный источник;

28) Андроповский район, ст. Воровсколесская, пруд (прорубь);

27) Андроповский район, с. Дубовая Балка, пруд (прорубь);

28) г. Пятигорск, Новопятигорское озеро (прорубь);

30) г. Пятигорск, пос. Горячеводский родник (купель);

31) г. Пятигорск, пос. Пятигорский Храм Серафима Саровского (купель);

32) г. Пятигорск, с. Юца;

33) г. Кисловодск, «Водоем стеклянная струя» Курортный парк;

34) г. Ессентуки, городское озеро;

35) Георгиевский район, ст. Незлобная;

36) Георгиевский район, ст. Урухская, пруд;

37) г. Георгиевск, городское озеро;

38) Предгорный район, ст. Боргустанская пруд;

40) Предгорный район, ст. Суворовская пруд;

41) Георгиевский район, река Подкумок;

42) Предгорный район, с. Вин-Сады, ул. Полевая;

43) Благодарненский район, х. Большевик (ДОУ «Колосок»);

44) Минераловодский район, пос. Новотерский, пруд в районе санатория «Минеральные воды»;

45) Минераловодский район, с. Левокумка, база отдыха «Полевой стан»;

46) Минераловодский район, пос. Первомайский.

http://www.stapravda.ru/20170112/46_vodoemov_dlya_omoveniya_v_prazdnik_krescheniya_rekomenduyut_s_99508.html