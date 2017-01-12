46 водоемов для омовения в праздник Крещения рекомендуют спасатели на Ставрополье
На Крещение в местах массовых купаний будут дежурить спасатели, медики и полицейские.
В ночь с 18 на 19 января спасатели будут переведены на усиленный режим работы. Для обеспечения безопасности людей при проведении массовых купаний в Крещенские праздники на водоемах будут организованы дежурные посты спасателей, а также медицинской помощи, органов правопорядка.
Спасатели призывают не забывать о соблюдении правил безопасного поведения на воде, воздержаться от употребления алкоголя, не оставлять без присмотра детей. И самое главное – посещать водоемы, где специально организованы массовые погружения, а за безопасностью наблюдают специалисты экстренных служб.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по СК, на Ставрополье дежурные посты будут расположены у 46 водоемов.
Список водоемов Ставропольского края, где будут расположены дежурные посты:
1) г. Ставрополь, Храм Серафима Саровского (купель);
2) г. Ставрополь, Холодный родник (купель);
3) г. Ставрополь, купель в районе военного госпиталя;
4) с. Татарка, источник Серафима Саровского (купель);
5) г. Михайловск, Соб. Архистратига Божия Михаила (купель);
6) Шпаковский район, Егорлыкское водохранилище (прорубь);
7) Шпаковский район, ст. Старомарьевкая Храм Покрова Божией Матери (купель);
8) с. Грачевка, Храм Иверской иконы Божией Матери (купель);
9) п. Солнечнодольск, Храм Казанской иконы Божией Матери (Новотроицкое);
10) Труновский район, с. Подлесное Храм Святого Николая чудотворца (купель);
11) Новоалександровский район, ст. Расшивацкая река Расшиватка (прорубь);
12) Красногвардейский район, с. Красногвардейское Свято-Троицкий храм (купель);
13) Труновский район, с. Донское, пруд (прорубь);
14) Петровский район, с. Гофицкое, пруд (прорубь);
15) Петровский район, с. Гофицкое, пруд Черкесский (прорубь);
16) Апанасенковский район, с. Дивное, Часовня Александра Невского (купель);
17) г. Ипатово, озеро (прорубь);
18) Ипатовский район, с. Большая Джалга, пруд (прорубь);
19) Ипатовский район, с. Кевсала, пруд (купель);
20) г. Буденновск, озеро Буйвола (8-й мкр.,);
21) Новоселецкий район, Волчьи Ворота водохранилище;
22) г. Невинномысск, р. Кубань, р. Зеленчук (прорубь);
23) Кочубеевский район, р. Большой Зеленчук (с. Ивановское, храм Покрова);
24) Кочубеевский район, озеро Соленое (с. Кочубеевское, храм Успения Пресвятой Богородицы);
25) Кочубеевский район, с. Кочубеевское р. Кубань (прорубь);
26) Кочубеевский район, с. Казьминское, термальный источник;
27) Кочубеевский район, с. Казьминское, х. Беловский, термальный источник;
28) Андроповский район, ст. Воровсколесская, пруд (прорубь);
27) Андроповский район, с. Дубовая Балка, пруд (прорубь);
28) г. Пятигорск, Новопятигорское озеро (прорубь);
30) г. Пятигорск, пос. Горячеводский родник (купель);
31) г. Пятигорск, пос. Пятигорский Храм Серафима Саровского (купель);
32) г. Пятигорск, с. Юца;
33) г. Кисловодск, «Водоем стеклянная струя» Курортный парк;
34) г. Ессентуки, городское озеро;
35) Георгиевский район, ст. Незлобная;
36) Георгиевский район, ст. Урухская, пруд;
37) г. Георгиевск, городское озеро;
38) Предгорный район, ст. Боргустанская пруд;
40) Предгорный район, ст. Суворовская пруд;
41) Георгиевский район, река Подкумок;
42) Предгорный район, с. Вин-Сады, ул. Полевая;
43) Благодарненский район, х. Большевик (ДОУ «Колосок»);
44) Минераловодский район, пос. Новотерский, пруд в районе санатория «Минеральные воды»;
45) Минераловодский район, с. Левокумка, база отдыха «Полевой стан»;
46) Минераловодский район, пос. Первомайский.