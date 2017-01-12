16-летний подросток пострадал при переходе проезжей части в Изобильненском районе

11 января в 19 часов 30 минут на 291-м километре автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь» водитель автомашины «Форд Фокус» сбил пешехода, который двигался вне пешеходного перехода, но в в зоне его видимости, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Подросток, житель Нефтекумского района, доставлен в больницу. В момент ДТП был одет в одежду темного цвета без световозвращающих элементов и водитель, 59-летний житель Ставрополя, просто не заметил внезапно появившегося пешехода.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170112/16letniy_podrostok_postradal_pri_perekhode_proezzhey_chasti_v_iz_99523.html