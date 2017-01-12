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12 января 2017 г.

10 инвестпроектов в сфере АПК реализованы в 2016 году в Ставропольском крае

В прошлом году на Ставрополье завершена реализация 10 инвестпроектов в сфере АПК.

Половина из них — в животноводстве: ООО «Агро-плюс», ООО «Кочубеевская птицефабрика», ЗАО «Ставропольский бройлер», ООО СП «Чапаевское» Шпаковского и ООО «Гвардия» Красногвардейского районов. Еще одно направление — тепличное: ООО «Овощи Ставрополья» Кировского района завершило строительство третьей очереди тепличного комплекса площадью около 22 гектаров. В рамках реализации местной продукции в период межсезонья осуществлены четыре проекта по строительству и реконструкции плодо- и овощехранилищ, рассчитанных на 29 тысяч тонн. В их числе ООО «А.К. «Сады Ставрополья», ООО «СтавАгроКом» Курского района, ООО «Новозаведенное» Георгиевского и ООО «Добровольное» Ипатовского. На все эти десять объектов привлечено почти 19 миллиардов рублей, благодаря новым производствам трудоустроено более тысячи человек. Для сравнения: в 2015 году было завершено восемь инвестиционных проектов в региональном агропроме общей финансовой емкостью пять с небольшим миллиарда рублей, создано 539 рабочих мест.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170112/10_investproektov_v_sfere_apk_realizovany_v_2016_godu_v_stavropo_99500.html
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