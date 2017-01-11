Злостный нарушитель ПДД сбил пешехода в Минераловодском округе
10 января в 18 часов 30 минут на 351-м километре федеральной трассы «Кавказ» (территория Минераловодского городского округа) водитель автомашины «Фиат Леон» сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. 52-летний житель Минеральных Вод был госпитализирован в ЦГБ Пятигорска, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель – 20 летний житель Кабардино-Балкарской республики – имеет водительский стаж чуть более года, но за это время нарушил ПДД более 40 раз, штрафы не оплачивал, страховой полис не приобрел.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю