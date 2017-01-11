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11 января 2017 г.

Злостный нарушитель ПДД сбил пешехода в Минераловодском округе

На федеральной трассе «Кавказ» вблизи Пятигорска из-за злостного нарушителя ПДД пострадал пешеход

10 января в 18 часов 30 минут на 351-м километре федеральной трассы «Кавказ» (территория Минераловодского городского округа) водитель автомашины «Фиат Леон» сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. 52-летний житель Минеральных Вод был госпитализирован в ЦГБ Пятигорска, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель – 20 летний житель Кабардино-Балкарской республики – имеет водительский стаж чуть более года, но за это время нарушил ПДД более 40 раз, штрафы не оплачивал, страховой полис не приобрел.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170111/zlostnyy_narushitel_pdd_sbil_peshekhoda_v_mineralovodskom_okruge_99486.html
Фотография к статье Злостный нарушитель ПДД сбил пешехода в Минераловодском округе
На федеральной трассе «Кавказ» вблизи Пятигорска из-за злостного нарушителя ПДД пострадал пешеход
На федеральной трассе «Кавказ» вблизи Пятигорска из-за злостного нарушителя ПДД пострадал пешеход
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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