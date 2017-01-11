В Ставрополе вручены премии и сертификаты Литературного фонда имени В.И. Слядневой

Две победы – из прошлого в будущее / «Ставропольская правда» от 11 января 2017 г.

Как сообщалось ранее, в конце 2016 года в Ставрополе прошли традиционные, III Слядневские чтения «Литература Ставрополья: из прошлого в будущее», в рамках которых состоялось вручение премий и сертификатов Литературного фонда имени В.И. Слядневой.

Приятно подчеркнуть, говорит председатель фонда Лариса Шматко, что на этот раз были представлены очень разнообразные работы: поэтические сборники, книга литературного краеведения, оригинальный спектакль. Критериями отбора и утверждения путем голосования членов правления были, во-первых, соответствие положению о премиях фонда, во-вторых, наличие оценки в СМИ и широкой читательской общественности. Причем учитывалось также наличие той или иной книги в библиотеках, то есть степень ее доступности читателю. В итоге эксперты пришли к мнению, что лауреатами премии имени В.И. Слядневой должны стать Валентина Гафуровна Дмитриченко с поэтическим двухтомником «Объяснение в любви» и режиссер домашнего театра села Старомарьевского Грачевского района Михаил Данилович Литвинов с моноспектаклем «Слово о законе и благодати».

В сборник Валентины Дмитриченко вошли лучшие образцы стихотворной лирики за всю ее творческую биографию. Кстати, в наше время хорошей любовной лирики издается очень мало, не всякий поэт решается на открытый разговор о собственных душевных переживаниях. По мнению правления фонда, В. Дмитриченко удалось представить читателю искреннюю, насыщенную высокими чувствами и отмеченную несомненным талантом книгу. По своему настроению стихи в ней самые разные – и печальные, и радостные. Более десяти лет прошло после предыдущего сборника поэта, но эти годы никак не назовешь творческим застоем. Работа не прекращалась ни на один день, признается Валентина Дмитриченко, а вот издать сегодня серьезную книгу хорошим тиражом и в качественном исполнении – финансово затратное дело.

– Присуждение премии явилось неожиданностью, – говорит В. Дмитриченко. – Хотя еще при жизни Валентины Ивановны я всегда ощущала ее поистине материнскую заботу, она ведь руководствовалась принципом: помоги таланту, бездарь пробьется сама... Радостно чувствовать эту добрую опеку со стороны фонда. Да и вообще приятно, конечно, быть так высоко оцененной.

С не меньшим удовлетворением члены правления проголосовали за спектакль Михаила Литвинова, подготовленный известным деятелем культуры к важной дате в духовной истории России – 1000-летию преставления великого князя Владимира, Крестителя Руси. Основой спектакля стало произведение классика древнерусской литературы митрополита Иллариона, созданное в середине Хl века и не имевшее никогда ранее сценической истории. Постановка его – беспрецедентный случай для всей России, причем режиссер, и он же исполнитель, нашел современную форму подачи этого весьма сложного текста, ярко проиллюстрировал его соответствующим видеоматериалом. Не случайно спектакль смотрится динамично, он был более 60 раз показан зрителю – для домашней постановки очень большая аудитория. Михаил Литвинов был чрезвычайно тронут вниманием к его творчеству, высокой оценкой его действительно необычного спектакля. Он с благодарностью отозвался о многогранной деятельности фонда, носящего имя поэта и помогающего многим деятелям культуры Ставрополья, поддерживающего и одаренную молодежь, и ветеранов.

Вот уже второй год присуждается премия. В 2015-м лауреатами были писатель, поэт и исполнитель Владимир Бутенко и художник-галерист Сергей Паршин. Таким образом, все четче видно, что премия не ограничивается чисто литературными рамками, в сфере внимания заметные явления в культурной жизни края в целом. Недаром и сама номинация называется «За вклад в развитие культуры Ставропольского края». По итогам 2016 г. осталась невостребованной номинация, связанная непосредственно с творчеством В. Слядневой, за отсутствием достойных литературоведческих исследований, сценических постановок и т. д.

В эти дни в краевой библиотеке для молодежи продолжается работа над подготовкой сборника материалов III Слядневских литературных чтений, в который будут включены прозвучавшие доклады. Среди авторов не только известные ставропольские литературоведы, писатели, историки, библиографы, но и юные таланты, проявившие себя на II открытых школьных Слядневских чтениях, проходивших в селе Надежда Шпаковского района, на малой родине поэта. Кстати, одного из юных докладчиков правление фонда решило поощрить поездкой в столицу для участия в мероприятии российского масштаба.

http://www.stapravda.ru/20170111/v_stavropole_vrucheny_premii_i_sertifikaty_literaturnogo_fonda_i_99437.html