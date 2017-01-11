В Пятигорске школьники пишут олимпиаду по французскому языку

11-12 января в Пятигорском государственном университете проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, в котором принимают участие 39 юношей и девушек. В первый день они выполнят задания на понимание устного и письменного текстов, во второй — продемонстрируют знания языка в устной форме. Итоги олимпиады будут подведены 12 января.

В министерстве образования края рассказали: следующая олимпиада пройдет 13 и 14 января по литературе для 124 школьников края.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170111/v_pyatigorske_shkolniki_pishut_olimpiadu_po_frantsuzskomu_yazyku_99478.html