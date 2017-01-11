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11 января 2017 г.

В Невинномысске голодные голуби перешли на виноградную диету

Идущая зима является весьма суровым испытанием для птиц, обитающих на улицах Невинномысска. Например, обычной пищей для голубей являются трава, семена, зерна различных растений. Понятно, что в зимних условиях найти все это непросто. Однако сообразительные сизари нашли выход: они перешли… на виноградную диету.

Дело в том, что в Невинке едва ли не каждая вторая приподъездная беседка увита виноградной лозой. Собирать все ягоды осенью горожане ленятся. Что зимой на пользу голодным голубям: они с удовольствием склевывают черные подмороженные горошины. Кстати, в тех же виноградных косточках содержится большое количество жира, белков, так необходимых птицам в холода.

Сердобольные горожане, впрочем, тоже не оставляют пернатых без опеки. Во многих дворах города химиков можно увидеть кормушки: они развешаны на деревьях, расположены на балконах и т.д.

Стали в последнее время появляться и искусственные места кормления, к наименованию которых можно смело прибавлять слово «ВИП». Например, в одном из дворов в центре города появилась огромная кормушка, больше похожая на четырехместный домик. Она надежно защищает прилетающих подкрепиться голубей, воробьев, синиц от ветра, снега, дождя. А на боковой стенке птичьей вип-столовой даже нарисовано несколько аляповатое, но от того не менее трогательное сердечко…

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170111/v_nevinnomysske_golodnye_golubi_pereshli_na_vinogradnuyu_dietu_99484.html
Фотография к статье В Невинномысске голодные голуби перешли на виноградную диету
Невинномысские сизари перешли на виноградную диету
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