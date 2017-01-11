В 2017 году число пенсионеров увеличится до 43,9 млн / «Ставропольская правда» от 11 января 2017 г.

По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее восьми лет стажа и 11,4 пенсионного балла. Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии пожизненная.

Каждый может обратиться за назначением любого вида пенсии, не выходя из дома. Заявления принимаются через личный кабинет гражданина на сайте ПФР, там же можно изменить доставщика пенсии. Прогнозируется, что в течение 2017 года численность пенсионеров по линии ПФР увеличится с 43,3 до 43,9 млн человек.

А. РУСАНОВ , по материалам пресс-службы Отделения ПФР по краю

http://www.stapravda.ru/20170111/v_2017_godu_chislo_pensionerov_uvelichitsya_do_439_mln_99466.html