Студенты СКФУ прошли стажировку в туристско-рекреационном комплексе «Архыз»

Группа студентов Северо-Кавказского федерального университета на рождественских каникулах прошла стажировку во Всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Архыз» (поселок Романтик, КЧР). Реализация проекта студенческих стажировок СКФУ и АО «Курорты Северного Кавказа» стартовала в рамках Школы «Практиориентированные технологии в туриндустрии на горнолыжных курортах». Она продлится до конца марта 2017-го.

Первым пунктом программы стажеров был мастер-класс, на котором им рассказали о туристском комплексе «Архыз», правилах и особенностях волонтерской деятельности. Практические навыки студенты-стажеры получили в службе приема и размещения гостей, ресторанах гостиничных комплексов, пункте проката снаряжения, центральном инфо-офисе, на других площадках курорта. У каждого волонтера был свой круг обязанностей: помочь гостям Архыза сориентироваться на территории, ответить на многочисленные вопросы туристов, в пункте проката грамотно подобрать снаряжение, в службе приема и размещения – оформить документы для проживания. Кроме того, волонтеры тесно взаимодействовали с инструкторами горнолыжного спорта и сотрудниками МЧС.

– Мы опираемся, в первую очередь, на опыт Гаагской школы гостиничного бизнеса, – говорит заместитель Генерального директора АО «КСК» по эксплуатации Максим Губа. – В «Архызе» применяется аналогичный формат практики, чтобы каждый студент имел возможность поработать в различных службах курорта.

В общей сложности стажировку пройдут более 100 студентов из Ставрополя и филиала СКФУ в Пятигорске. В дальнейшем в АО «КСК» предполагается открытие учебного отеля, где студенты университета смогут проходить практику. Их навыки, полученные здесь, обязательно найдут применение: курорт «Архыз» с каждым годом становится все более популярным, а это значит, что туристско-рекреационному комплексу требуется расширение кадрового потенциала. Кадры для него и готовит СКФУ.

http://www.stapravda.ru/20170111/studenty_skfu_proshli_stazhirovku_v_turistskorekreatsionnom_komp_99487.html