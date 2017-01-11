Ставропольские аграрии задолжали Росагролизингу 200 млн за технику

40 исков на 200 миллионов рублей / «Ставропольская правда» от 11 января 2017 г.

Компания «Росагролизинг», занимающаяся поставкой сельхозтехники, в том числе и в рамках федеральных программ, подала 40 исков в отношении сельхозпредприятий Ставрополья на 200 миллионов рублей.

Эта непростая ситуация послужила поводом для экстренного совещания в министерстве сельского хозяйства края. Глава регионального аграрного ведомства Владимир Ситников инициировал встречу с заместителем генерального директора акционерного общества «Росагролизинг» Егором Поляковым. В ней также приняли участие представители банков, ООО «Ставрополь-агролизинг», других заинтересованных структур. Они говорили о необходимости урегулирования в ближайшее время конфликта, заложниками которого оказались ставропольские сельхозпроизводители, выступившие поручителями при приобретении техники через ООО «Ставрополь-агролизинг».

Весь сыр-бор разгорелся из-за долгов по уплате за поставку комбайнов, тракторов, специализированных агропромышленных комплексов и других агрегатов. Платежная дисциплина является решающим фактором при определении объема льготных лимитов, напомнили в Росагролизинге. Чем она выше, тем и солиднее объемы поставок. Все это в первую очередь сказывается на выделяемых денежных траншах. В прошлом году, по данным министерства сельского хозяйства СК, на долю нашего края досталось более 68 млн рублей, в то время как соседним регионам в три-пять раз больше: от 230 миллионов до 340 миллионов рублей.

Добиться увеличения квоты можно лишь одним способом – погасить долги за поставленные сельхозмашины. Еще один из предложенных в ходе встречи вариантов разрешения спора – расторжение договоров с недобросовестными лизингополучателями края, изъятие приобретенной техники. По предварительным подсчетам, эти меры позволят «растопить» долговой ком в конечном счете более чем на 500 миллионов рублей и увеличить квоты на закупки, полагают в региональном аграрном ведомстве.

Напомним, программа обновления парка агротехники была запущена Росагролизингом в 2012 году.

– Почти треть техники, ежегодно приобретаемой краевыми аграриями, поставляется с помощью этой компании, – заметил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. – Это существенная доля от общекраевого объема. Ощутимая поддержка была оказана Росагролизингом Ставрополью в сложные 2008 – 2009 годы. Тогда подобное сотрудничество было единственной возможностью для крестьян обновить машинно-тракторный парк. Потому минсельхоз региона заинтересован в дальнейших конструктивных отношениях с этой лизинговой компанией и готов принять участие в выработке эффективных механизмов, направленных на уменьшение долговых обязательств наших агропроизводителей.

Между тем Егор Поляков отметил улучшение дел по возврату в крае просроченных платежей ставропольских крестьян впервые за несколько последних лет. Так, по итогам прошлого года задолженность уменьшилась на 700 миллионов рублей – с 2,1 млрд до 1,4 млрд рублей. По словам Егора Полякова, это стало возможным благодаря принципиальной позиции министерства сельского хозяйства края.

– Мы заинтересованы в долгосрочном и продуктивном сотрудничестве со ставропольским аграрным ведомством, в котором видим серьезного и надежного партнера, – добавил он.

Кстати, Ставрополье стало в минувшем году единственным регионом в стране, для которого был предоставлен дополнительный лимит в размере 14 миллионов рублей. Прозвучали обещания, что в нынешнем году данная квота для Ставрополья будет значительно увеличена.

Ожидается, что в ближайшие дни в Москве, в головном офисе АО «Росагролизинг» продолжится обсуждение всех возможных вариантов выхода из ситуации. Министр сельского хозяйства края Владимир Ситников убежден, что решение, удовлетворяющее все стороны, в любом случае будет найдено.

http://www.stapravda.ru/20170111/stavropolskie_agrarii_zadolzhali_rosagrolizingu_200_mln_za_tekhn_99474.html