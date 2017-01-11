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11 января 2017 г.
Генерал генералов / «Ставропольская правда» от 11 января 2017 г.

Профессия прокурора – главная в жизни Всеволода Чернова, возглавившего «Союз генералов» Ставрополья

Биография Всеволода Чернова, коренного ставропольчанина, родившегося в семье военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, проста и незамысловата. В 1961 году окончил среднюю школу, поступил в Ставропольское радио-техническое училище войск ПВО. Выпустился лейтенантом, служил в армии. Когда понял, что армейские рамки тесны для него, окончил военно-юридический факультет Военно-политической академии им. В.И. Ленина, служил в органах прокуратуры Дальневосточного, Прикарпатского, Северо-Кавказского военных округов и Северной группы войск (Польша).

Военный юрист Всеволод Чернов прошел все ступеньки служебной лестницы, начиная от следователя до прокурора округа. Отдельной строкой нужно вспомнить его прокурорскую работу в Кавказском особом пограничном округе, дислоцировавшемся тогда в Ставрополе, и его участие в восстановлении конституционного строя в Чеченской Республике в 1994 – 1996 годах.

А потом военный прокурор стал прокурором гражданским. С 1999-го и до увольнения на пенсию в чине государственного советника 2-го класса Всеволод Чернов служил в Главном управлении Генеральной прокуратуры РФ на Северном Кавказе, Южном федеральном округе и прокуратуре Ставропольского края. Именно в это время он непосредственно участвовал в создании прокуратуры Чеченской Республики, был прокурором Чечни. Среди наград Всеволода Чернова именное боевое оружие (он награжден им дважды), более 20 медалей, в том числе «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За трудовое отличие», «За заслуги перед Ставропольским краем».

Сейчас участник боевых действий, ветеран Вооруженных сил и ветеран труда, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Чеченской Республики, почетный работник прокуратуры РФ Всеволод Чернов возглавляет Союз генералов Ставрополья. Но давайте сегодня, в канун профессионального праздника, вспомним о главной в его жизни профессии – профессии прокурора. Тем более что его старший сын Владимир после службы в Вооруженных силах и органах военной прокуратуры продолжает профессию и работу отца – работает в прокуратуре Ставропольского края.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170111/professiyaprokurora__glavnaya_v_zhizni_vsevoloda_chernova_vozgla_99473.html
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