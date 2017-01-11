Обмен с Белоруссией / «Ставропольская правда» от 11 января 2017 г.

Предприниматели Ставрополья побывали в Белоруссии

Делегация предпринимателей Ставрополья побывала в белорусских городах Минске и Витебске. Организатором поездки выступил краевой Фонд поддержки предпринимательства. Как сообщили в Торгово-промышленной палате СК, ставропольцы посетили крупные предприятия легкой промышленности, провели встречи с представителями почти двух десятков компаний республики. Главный результат поездки – заключение договоренностей между нашими предпринимателями и ООО «Белвест» на прямые поставки продукции. Татьяна СЛИПЧЕНКО http://www.stapravda.ru/20170111/predprinimateli_stavropolya_pobyvali_v_belorussii_99477.html

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