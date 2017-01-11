Поэзия Ивана Понятовского на страницах новой книги о нём

Возвращенное имя поэта / «Ставропольская правда» от 11 января 2017 г.

Минувшей осенью из Саранска, столицы Мордовии, в Ставрополь пришла бандероль с небольшой книжкой «Поэзия Ивана Понятовского». В предисловии к ней говорится, что материал для этой книги ее автор и составитель Э. Жданова собирала в течение долгих лет.

Волей судьбы нам довелось стать очевидцами части этой поистине подвижнической работы. С Эмилией Васильевной Ждановой мы познакомились в Ставрополе, впервые встретившись в читальном зале Государственного архива Ставропольского края. Она уже в почтенном возрасте (в декабре 2016 года Эмилии Васильевне исполнилось 87 лет) и вскоре собиралась отбыть в Саранск, город, где значительное время преподавала английский язык в Мордовском педагогическом институте имени А.И. Полежаева, сюда же ее позвали семейные обстоятельства.

Тихий, солнечный Ставрополь Эмилия Васильевна покидала с грустью: здесь она прожила без малого два десятка лет, имела друзей и знакомых в преподавательской среде.

В архиве среди исследователей образовалось небольшое сообщество: перелопачивая объемные фонды документов давних лет, мы договорились отмечать в этой бездне интересующие каждого имена и фамилии. Большинство вели поиски своих родственников.

Эмилию Васильевну интересовала судьба священника Ставропольской духовной семинарии Ивана Ивановича Понятовского (1859 – 1920), далекого родственника со стороны свекрови Лидии Ивановны Коваленко (дочери И. Понятовского), главным образом, его творческая биография. Под псевдонимом Делавар И. Понятовский публиковал стихи в дореволюционной прессе, в 1910 и 1913 годах в Ставрополе увидели свет два сборника его стихотворений – «Думы» и «Хризантемы».

Э. Жданова, по крупицам восстанавливая биографию И. Понятовского, старалась разыскать сведения о его семье. Установила, что И. Понятовский был сыном орловского священника, в 1885 году окончил курс Киевской духовной академии и в том же году начал свою преподавательскую деятельность в небольшом городке Тифлисской губернии в должности учителя Горийского православного духовного училища. Сначала преподавал русский, затем греческий язык. В 1889 году преподавательская деятельность Понятовского продолжилась уже в городе Шацке Рязанской губернии.

Что интересно, в годы работы Понятовского в духовном училище сюда в 1886 году пытается поступить сын местной прачки Иосиф Джугашвили (будущий революционер с партийным псевдонимом Коба, в дальнейшем – Сталин). Из-за проблем с русским языком ему пришлось усиленно заниматься, чтобы в 1888 году попасть в подготовительный класс. В следующем, 1889 году его зачислили в училище.

Пока не найдено никаких свидетельств, был ли знаком молодой выпускник Киевской духовной академии И. Понятовский с этим учеником, но, по свидетельству современников, именно в те годы в Горийском училище подобрался сильный преподавательский состав: смотритель училища имел ученую степень кандидата богословия, трое учителей окончили Киевскую духовную академию.

Словесность в программе обучения имела большое место, своих воспитанников преподаватели приобщали к чтению, благо, при училище была неплохая библиотека. Выпускники училища упоминают имена классиков русской литературы – Пушкина, Лермонтова, Некрасова, с удовольствием они читали «кавказские» произведения: «Мцыри» Лермонтова, «Кавказский пленник», «Обвал», «Кавказ» Пушкина.

Кроме того, городская интеллигенция нередко собиралась в доме местного издателя Каландадзе, который имел в Гори типографию, книжный магазин и библиотеку. А среди учеников Горийского училища поощрялось литературное творчество, стихотворными экспромтами отмечен сам Иосиф Джугашвили и его товарищи по учебе, между ними, по воспоминаниям, завязывалось настоящее стихотворное соперничество.

Подобная среда, безусловно, была близка И. Понятовскому.

В процессе своих поисков Э. Жданова констатировала, что первых стихотворений Понятовского (Делавара) обнаружить не удалось, и обратилась с просьбой сообщить о более ранних находках, относящихся к периоду работы их автора в Киеве, Гори, Шацке.

Преподавательская деятельность И. Понятовского продолжалась до марта 1920 года, последние 16 лет – в стенах Ставропольской духовной семинарии до момента ее закрытия.

Основной цикл стихотворений, вошедших в сборник, создан в ставропольский период творчества И. Понятовского. Их тексты Э. Жданова разыскивала в Ставропольском государственном краеведческом музее имени Г. Прозрителева и Г. Праве, краевой универсальной научной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, пересматривала подшивки газет «Северный Кавказ», «Северокавказский край», альманах «Наш край», выходившие в 1905 – 1918 годах.

Эмилия Васильевна аккуратно и старательно переписывала поэтические строки, нередко проводила их текстологический и сравнительный анализ, выявляя ранние и последующие редакции. К 2005 году она собрала около ста стихотворений поэта, обнаруженных ею в Ставрополе. Работая в Российской национальной библиотеке г. Санкт-Петербурга, нашла еще около сорока стихотворений И. Понятовского, ранее неизвестных широкой публике. В сборнике они помещены с комментариями, и в этом особая ценность издания.

Их тематику составитель условно разделила на несколько разделов: библейские и христианские мотивы, антивоенная и гражданская поэзия, адресная поэзия (стихи, посвященные памяти Гоголя, Ломоносова, героини Первой мировой войны уроженки Ставрополя Риммы Ивановой и др.), а также лирические произведения, отражающие самые сокровенные чувства, – о первой любви, отношении к женщине. По-своему интересна так называемая событийная поэзия – отклик на те или иные знаменательные события в Ставрополе и губернии. К примеру, на появление технической новинки – «синематографа», на случившуюся в губернии небывалую засуху. Немалую долю составляют замечательные стихотворения о природе, где автор предстает тонким наблюдателем и философом, умеющим легкими мазками передать красоту майской ночи и летнего дня, журчание ручейка и весеннее пение птиц.

Поэзия И. Понятовского раскрывает нам душу человека на стыке двух эпох – XIX и XX веков: его радость и печаль, чаяния и заботы, устремления и мечты. В книге много фотографий, которые Эмилия Васильевна собирала на протяжении ряда лет. На снимках запечатлена семья И. Понятовского: его жена, дочери, сыновья, внуки. Книга сделана с большой любовью.

И. Понятовский, как установила Эмилия Васильевна, в 1920 году заболел брюшным тифом и в том же году умер. Место его упокоения – кладбище Успенского историко-церковного комплекса Ставрополя. К сожалению, могила поэта утрачена. От полного забвения его имя спасает книга, которая своим содержанием, полнотой исследований, несомненно, выходит за рамки регионального краеведения.

Николай БЛОХИН, Татьяна БЛОХИНА

http://www.stapravda.ru/20170111/poeziya_ivana_ponyatovskogo_na_stranitsakh_novoy_knigi_o_nem_99462.html